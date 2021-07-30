Mersin'in ihracatı haziranda yüzde 38,7 arttı
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Mersin'in ihracatı haziranda yüzde 38,7 arttı

Mersin'in ihracatı haziranda yüzde 38,7 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MERSİN (İHA) – Mersin'in ihracatı haziran ayında yüzde 38,7 oranında artarak 334 milyon dolar olarak gerçekleşti.

MERSİN (İHA) – Mersin'in ihracatı haziran ayında yüzde 38,7 oranında artarak 334 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mersin'in ilk 6 aylık ihracat toplamı ise 1 milyar 926 milyon 860 bin dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dış Ticaret İstatistikleri Haziran 2021 sonuçları değerlendirildi. Açıklamaya göre, Türkiye ihracatı haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,9 artarak 19 milyar 775 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 38,7 artarak 22 milyar 628 milyon dolar oldu.

Haziran ayında Mersin'de ihracat yüzde 38,7, ithalat yüzde 50,8 arttı

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü açıklamasında Mersin'in dış ticaret verileri de paylaşıldı. Buna göre, Mersin'de ihracat haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 artarak 334 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mersin'in ilk 6 aylık ihracat toplamı da 1 milyar 926 milyon 860 bin dolara yükseldi.

Mersin'de ithalat ise haziranda geçen yıla göre yüzde 50,8 artışla 342 milyon dolar oldu. Mersin'in ilk 6 aylık ithalat toplamı da 1 milyar 716 milyon 38 bin dolara ulaştı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mersin'in ihracatı haziranda yüzde 38,7 arttı - Haberler Ekonomi
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