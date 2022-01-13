Mersin'in Gülnar ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim yapılan ilkokul ve ortaokullarda yarın eğitime ara verildi.

İlçede dün başlayan kar yağışı, bugün etkisini artırdı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 7 mahallenin yollarında kar küreme çalışması yapıldı.

Gülnar Kaymakamlığının açıklamasında, olumsuz hava koşulları sebebiyle taşımalı eğitim yapılan ilkokul ve ortaokullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, Büyükeceli İlkokul ve Ortaokulunun kapsam dışında olduğu bildirildi.

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri

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