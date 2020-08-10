Mersin'in Erdemli Belediyesinden örnek proje Mersin Erdemli Belediyesi bölgede bulunan üreticilere nefes aldırmak için dev bir projeyi devreye sokuyor.

Projede, 500'den fazla üretici bölgede üretikleri ürünleri sanal dünyada satışa sunacak. Satışlar ise talebe göre hem toptan hem de perakende olarak yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrrem Tollu şunları söyledi: "Üretici ile tüketiciyi aynı zamanda da toptancyı sanal dünyada buluşturmayı hedefliyoruz. Bu nedenle e-ticaret dünyasının uzman şirketi Proticaret ile işbirliği yaptık. Bu projede 500'den fazla üretimizi sanal dünyaya taşıyacağız".

Mersin'de üreticinin ürünlerini sanal pazarla buluşturacak olan, 'Erdemli e-ticaret dijital dönüşüm projesi'nde başvurular başladı. Projeye başvurular, 'eticaret.erdemli.bel.tr' adresinden yapılıyor.

Başkan Tollu: "Erdemli'de yetişen ürünlerin tek tuşla dünya pazarıyla buluşacak. On-line Erdemli projesi ile üreticilerimizin pazar ağı büyüyecek. Belediye olarak üreten, ürettiğini artı değere dönüştürecek. Bu anlamda değişen ve dijitalleşmenin giderek önem kazandığı bu yeni dünyaya dahil olacağız. Hayata geçirdiğimiz 'E-ticaret projesi'de bu vizyonumuzun bir parçasıdır. Bu projeyle; üreticilerimiz ürünlerini pazarlarken yalnız yerli pazarla kalmayacak, ürünler hem kendi ülkemizde hem de dünya sofralarında yerini alacak. Kısacası pazar ağımız büyüyecek, üreticimiz artık ürünlerini tarladan sofraya, tek tuşla gönderebilecek" dedi.

Projenin amacı ise Erdemli Belediye Başkanı Mükerrrem Tollu tarafından şöyle açıklanıyor: "Projenin ilk amacın üreticinin ürününe değer katmak. İkinci olarak ise tüketicinin sofrasına daha kaliteli ürünler sunmak. Çünkü günümüzde asıl formunu kaybetmiş pek çok ürün tüketiciye sunuyluyor. Projemiz, Erdemli üreticisinin, tüketiciye ilk elden götürülmesine aracılık etmeyi amaçlıyor"

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrrem Tollu: "Dünya değişiyor, teknolojinin ilerlemesiyle tüketici eğilimleri de değişiyor. Bunu özellikle pandemi sürecinde çok iyi analiz ettik. Geleneksel pazarlama yöntemleriyle girdiğimiz ticaret artık yok olmak üzere. Bunun yerini dijital pazarlama aldı. Bu anlamda yeni ticaret anlayışına dahil olarak üreticimizin ve ilçemizin kalkınması istiyoruz. Dijital dönüşüm ağına biz de Erdemli olarak dahil olmalıyız" dedi.

Erdemli Dijital Dönüşüm Projesi açılış töreni ise yarın Erdemli'de Erdemli Kültür Merkezinde yapılacak.

Kaynak: Bültenler