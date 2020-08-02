Mersin'in duvarları sanatsal resimlerle renkleniyor
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Mersin'in duvarları sanatsal resimlerle renkleniyor

Mersin'in duvarları sanatsal resimlerle renkleniyor Mersin kent merkezinde yer alan soluk gri renkteki duvarlar, sanatsal içerikli resimlerle renkleniyor.

02.08.2020 12:58 | Son Güncelleme: 02.08.2020 13:02

Mersin'in duvarları sanatsal resimlerle renkleniyor

MERSİN - Mersin kent merkezinde yer alan soluk gri renkteki duvarlar, sanatsal içerikli resimlerle renkleniyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince uygulanan proje kapsamında, şehirdeki gri yapılar sanatsal içeriklerle donatılıyor. İlk olarak Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Özgecan Aslan Meydanı sahilinde atıl durumdaki duvarların boyanmasının ardından bu kez de makine ikmal sahasına sanatsal dokunuşlar ile yeniden hayat kazandırıldı. Duvarlara bölgenin dokusuna uygun bir konsept ile yol yapım işi, iş makinaları, makine ikmalde çalışan işçiler, kullanılan ekipmanlar ve Büyükşehir Belediyesine ait araçların resimleri çizildi.

Yaklaşık 3 haftada bitirilen çalışmalarda makine ikmalin batı-kuzey ve güney cephesi olmak üzere toplam üç cephesi boyandı. Ekipler bu çalışmaların ardından Fenerbahçe Meydanında yer alan sahildeki duvarda da gerçekleştirdiği çalışmalarla gri yapıları renklendirecek.

Mersin'in duvarları sanatsal resimlerle renkleniyor

Kaynak: İHA

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