Mersin'in Denizi Güzel, Plajları "Engelsiz"

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'ne bağlı marangozhanede üretilen 10 yeni 'Engelsiz Rampa', Denizkızı Turizm A. Ş. tarafından işletilen halk plajlarına yerleştirildi. Bu sayede yürüme engeli bulunan vatandaşların denize daha rahat girebilmelerine olanak sağlandı. Tekerlekli sandalyeleri ile denize giren yürüme engelli vatandaşlar denizin çıkarıyor

Büyükşehir'in işlettiği 9 plaj daha 'Engelsiz Rampa'ya kavuştu Engelli vatandaşlar, kısa süre öncesine kadar Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Denizkızı Turizm A. Ş. 'nin işlettiği 12 halk plajından 3'ünde bulunan 'Engelsiz Rampa' sayesinde kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan denize girebiliyordu. Kızkalesi, Susanoğlu ve Yemişkumu'nda bulunan rampalara ek olarak, Büyükşehir'in işlettiği 9 plaja daha 'Engelsiz Rampa' yerleştirildi.

Yürüme engeli bulunan vatandaşların hizmetine sunulan 'Engelsiz Rampa'lar Makine İkmal Sahası'ndaki marangozhanede Fen İşleri Dairesi personelleri tarafından üretildi. Büyükşehir, bu üretimleri kendi atölyelerinde gerçekleştirerek bir yandan da tasarruf sağladı.

"Atölyelerimizde 'Engelsiz Rampa'ları imal ediyoruz"

Fen İşleri Dairesi Yapım Bakım Onarım Şubesi'ne bağlı atölyelerde bakım onarım sorumlusu olarak görev yapan İnşaat Mühendisi Caner Coşkun, 'Engelsiz Rampa' imalatıyla ilgili olarak, "Engelli bireylerimizin daha rahat, kendi imkanlarıyla, kimseye muhtaç olmadan denize girebilmeleri adına atölyelerimizde Engelsiz Rampaları imal ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin'de engelleri bir bir kaldırıyoruz" dedi.

"Engelsiz rampalardan çok rahat bir şekilde sahilden denize yüzmeye girebiliyorlar"

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde beden eğitimi öğretmeni ve yüzme antrenörü olarak görev yapan Büşra Endes, engelli vatandaşların plajlarda kendi başlarına vakit geçirebilmeleri ve ihtiyaçlarını giderebilmeleri için bütün ayrıntıların düşüldüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün Susanoğlu plajındayız. Denizkızı Turizm A. Ş. tarafından yapılan engelli yolu, Engelsiz Rampalarla birleşiyor. Özel gereksinimli vatandaşlarımız 'Engelsiz Rampa'lardan çok rahat bir şekilde sahilden denize girebiliyor. Aynı zamanda ihtiyaçlarını karşılamak için lavaboları var, orayı da çok rahat bir şekilde kendi başlarına kullanabiliyorlar. Güneşlenmek isteyen vatandaşlarımız için burada ücretsiz şezlong hizmetleri var, şezlonglardan yararlanabiliyorlar. Sahilden denize çok kolay, yardımsız bir şekilde girebiliyorlar. Onlar için mükemmel bir hizmet oldu, çok da memnunlar. Şu anda da çok mutlular. "

"Engelsiz Rampa'yı ilk defa kullandım, bu sene ilk denize girişim"

Büyükşehir'in engelleri kaldıran çalışmaları sayesinde daha sosyal bir yaşama kavuştuğunu belirten ve 'Engelsiz Rampa'yı kullanarak denize giren Sabahattin Şat, "Şu anda aldığım hizmetten çok memnunum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben 10 aylık bir engelli vatandaş olarak ilk defa 'Engelsiz Rampa'ya gelip denize girdim. Bu sene ilk denize girişim. Aldığımız hizmet kusursuz ve buradaki personellerin hepsi birbirinden değerli. Bana yardımcı oldukları için çok teşekkür ediyorum. Bu ücretsiz bir hizmet. Bir engelli vatandaş olarak çıkıp buraya gelmem, bu denize girmem, sosyalleşmem sağ olsun Başkanımız sayesinde. Yaşamımı biraz daha aktifleştirdi, güzelleştirdi o yüzden teşekkür ederim" dedi.

"Başkanımız sayesinde hayat koşullarımız biraz daha kolaylaştı"

Yapılan hizmetlerle yaşam koşullarının kolaylaştığını belirten Mehmet Salih Durmaz, "Başkanımız sayesinde hayat koşullarımız biraz daha kolaylaştı. Geldik buraya 'Engelsiz Rampa'mız var, ondan yararlandık. Şezlonglarımız bizlere ücretsiz. Bireysel geldiğimizde dahi burada bize yardımcı olacak bir sürü arkadaş var. Hepsinden Allah razı olsun, işleri güçleri rast gitsin. Kendimizi engelli bireyler olarak görmüyoruz. Sağlam insanlardan daha rahat hissediyoruz çünkü Başkanımız yaşam koşullarımızı çok kolaylaştırdı. Ben bunu gördüm, bu rahatlığı yaşadım" diye konuştu.

Yayın Tarihi: 12. 9. 2021 09: 30: 25

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