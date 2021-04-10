Deniz manzaralı Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor

Mersin'de, 3 ayrı etapta yürütülen çalışmalarında sona gelinen Millet Bahçesi projesi, misafirlerine Akdeniz'in kıyısında doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunacak.

Mersin'de, 3 ayrı etapta yürütülen çalışmalarında sona gelinen Millet Bahçesi projesi, misafirlerine Akdeniz'in kıyısında doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan Millet Bahçesi, yıkılan eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile tarihi Çamlıbel semtindeki OYAK Kışlası'nın çevresini ve deniz kıyısındaki eski su parkını aynı projede buluşturdu. Yenişehir ve Akdeniz ilçelerini bağlayan 140 dönümlük alanda, vatandaşlar için yürüyüş parkurları, dinlenme, piknik, oyun ve spor alanları ile millet kıraathaneleri oluşturuldu. Müftü Deresi'ndeki ıslah çalışmalarının ardından yapılan köprüyle iki etabı birbirine bağlanan Millet Bahçesi çalışmalarında sona gelindi. Vatandaşlara yeşil doğada ve Akdeniz'in mavi sularının kıyısında gezme imkanı sunacak proje, yakın zamanda kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AA muhabirine, projenin, kentin "kalbi" konumundaki yerleri birleştirdiğini söyledi. Yıkılan stat alanından başlayıp arkasında Akdeniz'in kalbine kadar giden bir yol oluşturulduğunu anlatan Gültak, şöyle devam etti:

"Askerlik şubesi, Çamlıbel, Cumhuriyet Meydanı, Büyükşehir Belediyesi ve Ulu Cami'ye kadar yürüme imkanı sağlandı. Bu da vatandaşların rahatlıkla gezmesini sağlıyor. İki ilçeyi bağlayan Müftü Deresi olarak bilinen yerde büyük peyzaj çalışmaları bitirildi. Derenin her iki yerindeki çalışmalar tamamlandı. Özellikle yıllardır konuşulan deremizin ıslahı da tamamlanmış oldu aynı zamanda. Bu ıslah çalışması 3 kilometre içeri daha giderek şehrin içerisini de daha temiz, nezih, güzel görünümlü yapmış olacağız. Şehrin ağabeyi, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Devlet Su İşleri yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizin tüm kurumları, Akdeniz Belediyemizle çalışarak bu güzelliği ortaya çıkardı."

"İnşallah bu yaz orada denize girebileceğiz"

Gültak, Millet Bahçesi'nde ziyaretçilerin denize de girebileceği bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Bölgede alışveriş merkezi açılacağı, kışlada 5 yıldızlı otel olacağı, aquapark alanında da ticarethanelerin olacağı iddialarıyla devamlı karşılaştık. Sonuç itibarıyla konuşmalar, iddialar olabilir ama geldiğimiz noktaya baktığımızda ilk etapta 30, ikinci etapta 30, üçüncü etapta da 80 dönümlük araziyi insanların nefes alabileceği bir alan haline getirdik. Bu akslarda bisikletinizi sürebilir, köpeğinizle yürüyüş yapabilirsiniz. Torunlarınızı, çocuklarınızın parklarında vakit geçirebilirsiniz. Mescit, kafeterya, yürüyüş yolları olan yemyeşil bir alandasınız. İlk etapta mini konserlerin verilebileceği alan da yapıldı. Deniz kenarındaki eski aquapark etabında da yine yeşil alanlar, halka açık balık restoran, büyük kafeteryalar var. Ayrıca buranın bir özelliği daha var. Orada insanlar sıkıldılar, sıcakladılar, koşarak geldiler, kabinlerde kıyafetlerini değiştirecekler, denize girecekler, duşlarını alarak hayatlarına dönebilecekler. İnşallah bu yaz orada denize girebileceğiz."

Birinci ve üçüncü etapta çalışmaların tamamlandığını, ikinci etapta ise sona yaklaşıldığını aktaran Gültak, "Projede 3 etap birbirine bağlı. Şehrin en önemli, denize hakim bölgelerinde bir yer olarak tüm Mersinlilerin hizmetine nisan ayının sonuna doğru inşallah girecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin