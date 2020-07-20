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Mersin'in çileği ve vişnesi, kadınların elinde ekonomiye dönüşüyor

MERSİN (İHA) – Mersin'de iki kadın kooperatifinin üyesi kadınlar, Mersinli üreticilerden aldıkları çilek ve vişnelerden reçel yaparak, doğal meyveleri ekonomiye dönüştürüyor.

Mersin'in çileği ve vişnesi, kadınların elinde ekonomiye dönüşüyor
20.07.2020 12:55 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:59

MERSİN (İHA) – Mersin'de iki kadın kooperatifinin üyesi kadınlar, Mersinli üreticilerden aldıkları çilek ve vişnelerden reçel yaparak, doğal meyveleri ekonomiye dönüştürüyor. Odun ateşinde geleneksel yöntemle pişirilen reçeller, Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin sipariş hatlarından ve belirlenecek satış noktalarından tüketicilere sunulacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Mersinden Kadın Kooperatifi) üyesi kadınlar ile Tarsus Eshab-ı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kadınları, ortak bir projeye imza attı. Mersin üreticisinden alınan çilek ve vişneler, kadınların ellerinde reçele dönüştü.

Mersin topraklarından Türkiye'nin bereketli sofralarına

Mersinden Kadın Kooperatifi, sürdürülebilir doğa dostu üretim ile vişne, çilek, karadut, turunç, üzüm, kekik, pul biber, sumak gibi daha birçok ürünü mevsimine göre üreticiden satın alarak işliyor. Salça, pekmez, nar ekşisi, bandırma, reçel gibi ürünlerle hem üreticiye hem de kadın emekçilere katkı sağlayan kooperatif, tüketiciyi de doğal ürünler ile buluşturuyor. Mersinden Kadın Kooperatifi, bu kapsamda, Silifke'nin kokulu çileği ile Gözne'nin harap vişnesini satın alarak üreticilere can suyu oldu. Kooperatif Başkanı Meral Seçer, kurucu üyeler ve kadın emekçiler, satın alınan çilek ve vişneleri elleriyle ayıklayarak odun ateşinde geleneksel yöntemle pişirdi. Kooperatif Başkanı Meral Seçer ve emeği geçen bütün kadınlar, "Bereketi içinde olsun" diyerek odun ateşinde kaynatılan reçeli karıştırdı.

Reçeller, güneşte bekletilerek koyulaştırıldıktan sonra kooperatifin sipariş hatları ve belirlenecek satış noktalarından tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Üretim yapılırken geri dönüşüme katkı sunuluyor

Yerli ürünler sofralara lezzet katarken geri dönüşüme de katkı sunuluyor. Reçeli yapılan vişne sapları kurutularak, ödem attıran çay olarak değerlendirilirken, vişne çekirdeklerinden de masaj yastığı yapılacak.

"Kooperatifler arası işbirliği yapıyoruz"

Kooperatif Başkanı Meral Seçer, Tarsus Eshab-ı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kadınlarıyla iş birliği yaparak Gözne'nin "harap" olarak adlandırılan doğal vişnesinden geleneksel yöntemlerle reçel yaptıklarını belirterek, "Mersinden Kadın Kooperatifi olarak geçmişten gelen bu lezzetleri kadınlarımızın emeğiyle insanlarla buluşturmak istiyoruz" dedi.

"Geleneksel yöntemlerle yaptığımız ürünleri tüm Türkiye'ye ulaştırmak istiyoruz"

Silifke'nin kokulu çileğini geleneksel yöntemlerle reçele dönüştürdüklerini belirten Seçer, kente özgü geleneksel ve özel ürünleri değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, "Çileklerin buraya gelişindeki hikaye yoğun emeğe dayanıyor. Saat 05.00'te başlayan hasat işlemi, saat 10.00'da bitiyor. Aynı gün içerisinde bu çilekler Silifke'den buraya getiriliyor ve bekletilmeden el birliğiyle ayıklanıyor. Biz Mersinden Kadın Kooperatifi olarak Mersin'e özgü ürünler üzerinden üretim yapmak istiyoruz; Gözne'nin harap vişnesi, Silifke'nin mis kokulu çileği gibi. Bu ürünlerin sayısını çoğaltabiliriz. Tamamen geleneksel yöntemlerle doğal koşullarda yetişmiş ürünlerle yaptığımız ürünleri tüm Mersin'e ve Türkiye'ye ulaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

"Bu fikirler yerleştikten sonra standart ürünler çıkmış olacak"

Mersinden Kadın Kooperatifi kurucu ortaklarından Eylem Bozdoğan da elde edilen ilk ürünlerin satışa sunularak sofralara lezzet katacağını ifade ederek, "Kooperatif olarak sosyal medya hesaplarımız var. Ürünlerimiz bittikten, paketlenip etiketlendikten sonra sosyal medya hesaplarımızdan isteyenlerin nasıl ulaşacağına dair duyurular yapacağız. Kooperatifimizin bir telefon sipariş hattı var. Bu sipariş hattından ve instagramdan ulaşabilirler. Bunlar bizim ilk ürünlerimiz, ilk bebeklerimiz. Bu ilk üretim sürecinin başından itibaren kadınlarımızla birlikte olmak istiyoruz ki, felsefemiz ve yapmak istediklerimizi en iyi şekilde anlatabilelim. Bu fikirler yerleştikten sonra standart ürünler çıkmış olacak. Aslında şu an hep birlikte yapmak istememizin amacı; bu fikirleri yaygınlaştırmak" ifadelerini kullandı.

"Bizim ürün gruplarımızdan bir tanesi de kiler serisi"

Mersinden Kadın Kooperatifi kurucu ortaklarından Ebru Tugay ise yapılan çalışmanın kiler serisini oluşturduğunu söyledi. Kilerin geleneksel bir kavram olduğunu belirten Tugay, şöyle devam etti: "Bizim ürün gruplarımızdan bir tanesi de kiler serisi. Kiler serimizin içerisinde reçellerimiz, salçalarımız, tarhanamız, yerli makarnalarımız, bulgurumuz, unumuz, yani anneannelerimizin kış için hazırladığı ne varsa aynıları var. Biz de Mersinden Kadın Kooperatifi olarak Mersin'de yetişmiş, Mersin'e ait bitkisel üretim anlamında ne varsa onları alıp Mersinli kadınlarımızla beraber anneannelerimizin yöntemiyle işleyip tüketicilerimize sunacağız."

"Her ürünün bir reçetesi var"

Üretim aşamasında teknik süreci yürüten Mersinden Kadın Kooperatifi ortağı ve Gıda Mühendisi Gülay Aksoy, ürünlerin yapım aşamasında bir reçetelerinin bulunduğunu ifade ederek, "Bizim de reçetelerimiz var. Burada çalışan kadınların hepsi evlerinde bu işi çok güzel yapıyorlar ve onların atalarından gelmiş bir reçeteleri var. Biz o reçeteleri bir standarda bağlayıp o şekilde üretim yapıyoruz" dedi.

"Emeğimiz tencerelerde kaynayacak, tüketicinin sofralarına gidecek"

Tarım işçiliği yaparak kızını üniversitede okuttuğunu söyleyen evli ve iki çocuk annesi Makbule Coşkun da, Mersinden Kadın Kooperatifi ile Tarsus Eshab-ı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin işbirliği sayesinde çalıştıklarını söyledi. Coşkun, "Tarladan daha iyi oluyor, sigortamız yatıyor. Kooperatifler olarak kendi emeklerimizle reçel yapıyoruz. Mersinden Kadın Kooperatifi ile beraber çalışıyoruz, mutluyuz. Emeğimiz tencerelerde kaynayacak, tüketicilerimizin sofralarına gidecek. Herkese afiyet olsun" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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