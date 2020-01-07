Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde eğitime kar engeli
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
07.01.2020 00:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:42
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi.
Çamlıyayla Kaymakamlığından yapılan açıklamada ilçede genelinde kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 7 Ocak Salı ara verildiği bildirildi.
Kaynak: AA