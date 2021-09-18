Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Haberler
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Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çaltıbükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 8 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.

Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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