Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kovid-19'a yakalandı
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Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kovid-19'a yakalandı

22.12.2020 08:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 08:58
Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kovid-19'a yakalandı

Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Gültak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını belirtti.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Gültak, "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımıza tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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