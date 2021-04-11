3 ilçede kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

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Mersin'in Erdemli, Gülnar ve Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle bazı yerleşim yerleri ve araçlarında mahsur kalanlar kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli, Gülnar ve Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle bazı yerleşim yerleri ve araçlarında mahsur kalanlar kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler, Toroslar ilçesinin kırsal mahallelerinde etkili olan kar nedeniyle harekete geçti.

Ekipler, bazı bölgeleri ulaşıma kapanan Atılar, Tırtar, Yavca ve Arslanköy mahallerinde iş makineleriyle yolları açtı. Katırıyla yolda mahsur kalan bir vatandaş kurtarıldı.

Erdemli ilçesindeki 11 mahallenin bağlantı yollarında da karla mücadele çalışmasını sürdüren ekipler, bir servis aracında mahsur kalan mermer ocağında çalışan işçilerin tahliyesi sağladı.

Koyun ağılında mahsur kalan kişi kurtarıldı

Toroslar Mahallesi Kopankavak mevkisindeki koyun ağılında mahsur kalıp yardım isteyen Hatun Dikmen de ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Gülnar ilçesindeki 16 mahallede de ulaşıma kapanan yollar açıldı. Örenpınar ve Çukurkonak mahallerini birbirine bağlayan Döşeme mevkisinde yem yüklü 4 tır ile 4 otomobil içerisinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Ekiplerin, kentin yüksek kesimlerindeki yol açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci