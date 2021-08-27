Mersin'in 2 mahallesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi başlıyor
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Mersin'in 2 mahallesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi başlıyor

Mersin'in 2 mahallesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi başlıyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Barış ve Bahçe mahallelerini kapsayan yerinde kentsel dönüşüm projesine eylül ayında başlanacağı bildirildi.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Barış ve Bahçe mahallelerini kapsayan yerinde kentsel dönüşüm projesine eylül ayında başlanacağı bildirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında yıkım çalışmalarına gelecek ay başlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, proje kapsamında arsa alanı üzerinden hak sahiplerinin yüzde 87'siyle anlaşma sağlandığını belirtti.

TOKİ'ye tapu devir işlemlerinin yüzde 45'inin tamamlandığını aktaran Gültak, şöyle devam etti:

"Nakit anlaşma sağlanan vatandaşların tapu devir ve ev teslim işlemlerinin tamamlanmasına müteakip bedelleri, hak sahibi vatandaşların hesaplarına aktarılacak. Çay Mahallesi'nden başlayan Akdeniz'i değiştirme, dönüştürme ve geleceğe hazırlama mücadelemiz, Barış ve Bahçe mahalleleriyle sürecek. Vatandaşlarımızı hak ettikleri planlı, düzenli ve her yönüyle sağlıklı bir kent yaşamına kavuşturmak için çalışmaya aralıksız devam edeceğiz. Plansız ve çarpık yapılaşma, kentimizin acil çözüm bekleyen en önemli sorunudur. Bu konuda kentimiz kamuoyunun da desteğini ve katkılarını bekliyoruz."

Proje hakkında

TOKİ tarafından, Bahçe ve Barış mahallelerinde 37 bin 533 metrekareyi kapsayan 1. etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında 415 konut, 50 dükkan, kültür merkezi, birer cami, kreş ve ticaret merkezi gibi sosyal-kültürel donatı alanlarıyla birlikte altyapı ve çevre düzenleme işleri yapılacak. Projenin devamında, Turgut Reis Mahallesi'nde de 500 konut yapılması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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