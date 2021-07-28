Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını (3)
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Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını (3)

Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını (3)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Gümüş - Haberler | Güncel

52 EV BOŞALTILDIMersin Valisi Ali İhsan Su, Aydıncık ilçesinde devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

52 EV BOŞALTILDI

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Aydıncık ilçesinde devam eden orman yangını bölgesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Durağan ve Yenikaş mahallelerinde yangın nedeniyle tedbir amaçlı 52 ev boşaltılırken, 157 kişi güvenli alana götürüldü. Yangında şu ana kadar yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.


Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını (3)
Mersin'in 2 ilçesinde orman yangını (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Gümüş

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