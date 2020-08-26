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Mersin İli Oda Borsaları Ortak Toplantısı, Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla yapıldı

Mersin İli Oda Borsaları Ortak Toplantısının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Mersin İli Oda Borsaları Ortak Toplantısı, Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla yapıldı
26.08.2020 16:14 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:19

Mersin İli Oda Borsaları Ortak Toplantısının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (MTSO) yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe oda ve borsa başkanları, meclis başkanları, yönetim kurulu üyelesi, meclis, komite ve yüksek istişare kurulu üyeleri ile kadın ve genç girişimci kurulları üyelerinin katıldığı toplantıda, bir taraftan Mersin özelindeki talepler görüşülürken, diğer taraftan sektörlerin pandemi sürecini daha sağlıklı atlatabilmesi adına Ankara'da ilgili bakanlıklara iletilmesini talep ettikleri konular ele alındı.

"Pandemi döneminde oda ve borsaların önemini çok net gösterdik"

Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, pandemi sürecinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verip önümüzdeki süreç için üzerinde çalıştıkları konuları özetledi. "Pandemi sürecinde oda ve borsaların ne kadar önemli olduğunu çok net gösterdik. Salgının ilk gününden itibaren oda ve borsalarla hızlı çalışmalar gerçekleştirdik" diyen Hisarcıklıoğlu, "Üyelerinizin sorunlarının doğrudan Cumhurbaşkanına taşınması ve ardından da çözümünde ciddi katkılarınız oldu. İlettiğimiz konuların yüzde 99'unda çözümler üretildi. Önümüzdeki süreçte de üyelerinizle yakın temas içinde olmayı sürdürmelisiniz. Üyelerden gelen sıkıntıları bize iletmeye devam edin ki, yardımcı olmayı sürdürelim" ifadelerini kullandı.

"Birlikte çalışmanın önemini göstermiş olduk"

Toplantıyı modere eden MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise konuşmasına Mersin olarak takip ettikleri projelere değinerek başladı. Pandemi süreci öncesinde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile görüşüp planladıkları Çukurova Bölgesel Yatırım ve Kalkınma Planı çalışmalarına pandemi sürecinde ara vermek zorunda kaldıklarını hatırlatan Kızıltan, "Önümüzdeki süreçte bu projeye TOBB Başkanımızın önderliğinde yeniden odaklanmak istiyoruz" dedi. Ardından pandemi sürecinde tüm oda ve borsaların elde ettiği başarılara değinen Kızıltan, "TOBB topluluğu çok koordineli ve hızlı hareket ederek birlikte çalışmanın önemini göstermiş oldu" değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda katılımcılar tarafından döviz fiyatlarının dalgalanmasından, bankaların kredi taleplerinde zorluklar çıkarmasına, lisanslı depoculuktaki eksikliklerden, ilçelerde yeni kurulacak olan organize sanayi bölgelerinde yapılacak alt yapılara, limon depolama alanlarından, yeni yapılmakta olan otoyol-yol çalışmalarına, bölgedeki limanlarla ilgili sorunlardan, yeni liman yatırımlarına ve diğer sektörel kadar tüm sektörlerin sorunları, talepleri ve çözüm önerileri dile getirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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