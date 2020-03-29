Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan korona virüs kararları
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Mersin, Güncel

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan korona virüs kararları

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük başkanlığında toplanarak korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi kararlar aldığı bildirildi.

29.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:04
Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan korona virüs kararları

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük başkanlığında toplanarak korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi kararlar aldığı bildirildi.

Mersin Valiliği'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, devletin, tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıfların toplantılarının, hizmet içi faaliyetlerinin geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere bir çok tedbir aldığı hatırlatıldı.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla bazı ilave tedbirlerin alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı ifade edilen açıklamada, alınan tedbirler şöyle sıralandı; "İçişleri Bakanlığının genelgesi ile toplu taşıma araçlarına sınırlandırma getirilerek yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyabilme kuralı getirilmiş, personel servislerinin bu sınırlamadan istisna olduğu belirtilmişti. Ancak görülen lüzum üzerine, personel ve işçi servislerinin de ruhsatlarında yazan yolcu kapasitelerinin yüzde 50'si oranında yolcu taşımalarına, istisna uygulamasının sonlandırılmasına karar verilmiştir."

Kurulun, pazar yerleriyle ilgili aldığı kararlar ise şöyle; "Vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda maddelerinin karşılandığı pazarlarda, giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecektir. Ayrıca kamuoyunda 'sosyete pazarı' olarak adlandırılan yerler başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda, giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27 Mart saat 17.00 itibariyle geçici olarak durdurulmuştur. Temel gıda, temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazarlarda, valilik ve kaymakamlıklarca belediyeler ile işbirliği içinde, yoğunluğun oluşturacağı temaslar nedeniyle virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişimini engellemeden, pazar yerleri ve günlerine ilişkin olarak alternatifler üretilerek tedbirler planlanabilecektir. İlimiz ve ilçelerde yaşayan vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerinin karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre pazar satış yerleri belirlenebilecektir. Pazarlara ilişkin alınacak tedbirler kapsamında vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerine erişiminde belediyeler tarafından doğrudan hizmetin sunumu başta olmak üzere tedbirler alınabilecektir. Mevcut pazar yerlerinde ve yoğunluğu dağıtmak için belirlenen yeni pazar yerlerinde her bir satı yeri (tezgah) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde yerler düzenlenecektir. Bu amaçla mevcut pazar yerlerinin geliştirilmesi, yeni satış yerlerinin belirlenmesi, gerek görüldüğünde geçici süreliğine zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinin bu amaçla tahsis edilmesi tedbirlerinin biri veya hepsi birlikte kullanılacaktır. Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi şeklinde satışının yapılması sağlanacaktır. Bu husus zabıta ekiplerince kontrol edilecektir. Pazarcı esnafı kişisel hijyen kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu önlemleri alması sağlanacak, bu husus belediye zabıta ekipleri ve ilgili esnaf odaları tarafından denetlenecektir. Belediyelerce pazar yerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirleri alacaktır. Pazar satış yerleri en geç saat 19.00'a kadar faaliyet yürütebilecek, buna yönelik tebligatlar pazar esnafına yapılacaktır. Pazar satış yerlerinde belediyeler, pazar esnafı ve vatandaşlar için el dezenfektanı konusunda destek olacaklardır." - MERSİN

Kaynak: İHA

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