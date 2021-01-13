Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı Kovid-19'a yakalandı
13.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:40
Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bahçacı'ya dün Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.
Bahçacı'nın testinin pozitif çıktığı ve tedavi sürecine başlandığı aktarılan açıklamada, "Rutin tedavi protokolü uygulanmakta olup tedavi süreci devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci