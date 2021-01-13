Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı Kovid-19'a yakalandı
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Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı Kovid-19'a yakalandı

13.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 09:40
Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı Kovid-19'a yakalandı

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bahçacı'ya dün Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Bahçacı'nın testinin pozitif çıktığı ve tedavi sürecine başlandığı aktarılan açıklamada, "Rutin tedavi protokolü uygulanmakta olup tedavi süreci devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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