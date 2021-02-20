Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne getirilen Emrah Ceviz görevine başladı

Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne Emrah Ceviz görevine başladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü makamında gerçekleşen törende Sinan Bahçacı görevini Ceviz'e teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçacı, Mersin'de önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, bu süreçte kendisine destek verenlere teşekkürlerini sundu.

Ceviz ise Mersin halkına sağlık alanında en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal