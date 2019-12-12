Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, tütün yasaklarına uymayanlara aman vermiyor

12.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:15

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, tütün denetimlerine aralıksız devam ediyor. Tütün denetimlerine katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, dumansız hava sahasının en temel insan hakkı olduğunu söyledi. Bahçacı, amaçlarının, amacımız, vatandaşlara veya işletmelere ceza kesmekten çok farkındalık oluşmasına katkı sağlamak olduğunu vurguladı.



İl Sağlık Müdürü Bahçacı, merkez Mezitli ve Yenişehir ilçelerinde bulunan işletmelerde, tütün denetim ekipleri tarafından yapılan denetimlere katıldı. 4207 sayılı yasa kapsamında, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tütün denetim ekipleri tarafından yapılan denetimlere bizzat katılan Bahçacı, öncelikli hedeflerinin ceza kesmekten çok vatandaşları bilgilendirerek tütün ve tütün mamullerinin zararları konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu vurguladı. Bahçacı, "İşletmelere yapılan denetimlere katılarak ekip arkadaşlarımı motive etmek ve durumu yerinde görmek istedim. Yapılan denetimlerde temel amacımız, vatandaşlara veya işletmelere ceza kesmekten çok farkındalık oluşmasına katkı sağlamak. Tütün ve tütün ürünleri günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu. Birçok kronik hastalığın temelinde bu ürünleri kullanmak ve bunlardan çıkan dumanı solumak yatıyor. Yapılan yasal düzenleme ile kamusal alanlarda sigara ve diğer tütün mamulleri kullanımından dolayı bu ürünleri kullanmayan kişilerin dumansız hava sahasını korumaya yönelik çalışmalar yapıyoruz" dedi.



Bahçacı, yasakçı zihniyetten çok bu ürünleri kullanmayan kişilerin haklarını korumak istediklerini ifade ederek, yapılan denetimlerin sonuçları hakkında bilgi verdi. Bahçacı, "İlimizde 29 denetim ekibinde görev alan 43 personelimiz ile denetim çalışmalarımız devam ediyor. 2018 yılı içerisinde denetim ekiplerimiz tarafından 27 bin 477 işletmeyi 89 bin 578 kez denetime tabi tuttuk. 437 işletmeye uygunsuzluktan dolayı 1 milyon 354 bin 301 TL idari para cezası uyguladık. 2019 yılı ilk 11 aylık dönemde ise 27 bin 43 işletmeyi 73 bin 732 denetime tabi tuttuk. Bu işletmelerden 506'sına 1 milyon 534 bin 670 TL idari para cezası uyguladık. Rutin denetimlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar doğrultusunda ani denetimler de yapıyoruz. Vatandaşlarımız görmüş oldukları uygunsuzluğu 7 gün 24 saat akıllı cihazlarına indirecekleri 'Yeşil Dedektör' uygulaması veya 184 SABİM hattını arayarak bildirebilirler" diye konuştu.



İşletme denetimleri esnasında vatandaşlarla da sohbet eden Bahçacı, denetimlere daha sık katılacağı bilgisini verdi. - MERSİN

Kaynak: İHA