Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarına soruşturma açıldığı iddiasını yalanladı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarına soruşturma açıldığı iddiasını yalanladı Açıklaması

04.12.2020 19:25 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:28
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarına soruşturma açıldığı iddiasını yalanladı Açıklaması

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarına soruşturma açıldığı ve baskı uygulandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarına soruşturma açıldığı ve baskı uygulandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı internet sitelerinde Kovid-19 bulgusuna rastlanan Toros Devlet Hastanesindeki bazı çalışanlara soruşturma açıldığı ve baskı uygulandığına yönelik iddiaların yer aldığı hatırlatıldı.

Salgınla mücadelede ilk günden itibaren tedbirler alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Sağlık Müdürlüğümüzce pandeminin ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığının hazırladığı algoritmalar çerçevesinde çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tedbirler alınmıştır. Çalışanlarımızın tamamına kişisel koruyucu ekipman tedarik edilmiş ve uygulamalar hakkında eğitimler verilmiştir. Talimatlara aykırı hareket ettiği saptanan personel öncelikle sözlü olarak, sonrasında ise ilgili mevzuat dayanak gösterilerek yazılı olarak uyarılmıştır."

Personelin tedbirlere riayet etmeleri konusunda uyarıldıkları belirtilen açıklamada, Toros Devlet Hastanesinin evde sağlık hizmetleri biriminde görev yapan personelin, sözlü uyarılara rağmen ofis ortamında ve dinlenme aralarında kişisel koruyucu ekipman kullanmadıklarının ve mesafe kurallarına uymadıklarının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ihmaller sebebiyle 1-2 gün içinde aynı birimde çalışan, aralarında hekim ve hemşirelerin de olduğu 8 personelin Kovid-19 testi pozitif çıkmış, bunun üzerine de idare tarafından bu birimde çalışan personelin tamamı daha dikkatli olmaları hususunda yazılı olarak uyarılmıştır.

Haberlerde iddia edildiği gibi soruşturma açılması ya da baskı uygulanması gibi bir durum söz konusu değildir. Pandeminin başından itibaren canla başla görev yapan sağlık çalışanlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Görevlerini sağlıklı ortamda yapabilmeleri için gerekli tedbirleri alıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

İlgili Haberler

Son dakika gündem: 3 gün önce testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane, kalp krizinden öldü (2)
Son dakika gündem: 3 gün önce testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane, kalp krizinden öldü (2)
Osmaniye Valisi: Kadirli'de 53 sağlık personelinin Covid-19 testi pozitif çıktı
Osmaniye Valisi: Kadirli'de 53 sağlık personelinin Covid-19 testi pozitif çıktı
Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: 'Sağlık personelimizde pozitif vakalara daha sık rastlamaya başladık'
Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli: "Sağlık personelimizde pozitif vakalara daha sık rastlamaya başladık"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ivana Sert Kenan Işık Emel Müftüoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Samatta Erol Bulut Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Uefa Şehit Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin İl Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarına soruşturma açıldığı iddiasını yalanladı Açıklaması - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 19:36:49. #1.14#
title