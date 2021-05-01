Mersin İl Müftülüğü yetim çocukları sevindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin İl Müftülüğü yetim çocukları sevindirdi

Mersin İl Müftülüğü yetim çocukları sevindirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mersin Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen 'Beklenen Sensin, Bir Yetime Bayram Sevinci Ol' kampanyası kapsamında alışveriş mağazalarına götürülen çocuklara bayram sevinci yaşatıldı.

Mersin İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mersin Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen 'Beklenen Sensin, Bir Yetime Bayram Sevinci Ol' kampanyası kapsamında alışveriş mağazalarına götürülen çocuklara bayram sevinci yaşatıldı.

Mersin İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde tespiti yapılan yetim çocuklar, Ramazan Bayramı öncesinde TDV gönülleri tarafından alışveriş mağazalarına götürülerek, hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaçları giderildi. İl Müftüsü Şaban Kondi de çocukların alışverişlerine yardım ederek, sevinçlerine ortak oldu.

"700 yetim yavrumuzu giydirmeye ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz"

Müftü Kondi, kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan ayında Mersin il ve ilçe müftülüklerimiz olarak Mersin'imizde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi 700 yetim yavrumuzu giydirmeye ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu anlamda Mersinimizde ve diğer ilçelerimiz de dahil olmak üzere yetim ailelerimizi alışveriş mağazalarında ayakkabısından elbisesine varıncaya kadar giydirmeye çalışıyoruz. Yetim güldüğü zaman dünya gülecektir. Yetimin başını okşayan ellere ateş değmeyeceğini Peygamber Efendimiz haber veriyor. Onlar bizim emanetimiz. İnşallah bu emanetlerimize sahip çıkarak, onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidererek toplumumuzun asıl parçası olduklarını hissettirmemiz gerekiyor. Onların yanında olmamız gerekiyor. Bugün burada bu yavrularımızı giydiriyoruz. Bayrama onların mutlu ve sevinçli girmeleri bizim için de en büyük mutluluk olacaktır. Yavrularımızın giydirilmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi ve diğer hayri hizmetlerimizde bizlere yardımlarını esirgemeyen bütün hayır sahiplerimize teşekkür ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız, il ve ilçe müftülüklerimiz, yurt içi ve yurt dışındaki dini ve hayri hizmetleri hiç duraksatmadan yerine getirme gayreti içerisindedir. Emeği geçen ilçe müftülerimize, din görevlisi arkadaşlarımıza, Kur'an kursu hocalarımıza ve hayır sahiplerimize teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul eylesin. Allah mübarek Ramazan ayını cümlemizin iyiliğine huzuruna sağlığına vesile eylesin inşallah" dedi. - MERSİN

Mersin İl Müftülüğü yetim çocukları sevindirdi
Mersin İl Müftülüğü yetim çocukları sevindirdi
Mersin İl Müftülüğü yetim çocukları sevindirdi
Mersin İl Müftülüğü yetim çocukları sevindirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de bacağından bıçaklanmış
Eşinin öldürdüğü 8 aylık hamile Tuba, 4 ay önce de bacağından bıçaklanmış
Yetkili isim tüm detaylarıyla paylaştı! İşte üretici ile market arasındaki fiyat farkları
Yetkili isim tüm detaylarıyla paylaştı! İşte üretici ile market arasındaki fiyat farkları
Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı
Cezaevinden çıktı, eşini öldürüp kızını kaçırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Derya Yanık Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin İl Müftülüğü yetim çocukları sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 12:35:03. #1.14#

title