Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Koca, göreve başlayan öğretmenleri kabul etti
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Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Koca, göreve başlayan öğretmenleri kabul etti

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, bugün itibariyle kentte göreve başlayacak olan öğretmenleri makamında kabul etti.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Koca, göreve başlayan öğretmenleri kabul etti
22.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:21

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, bugün itibariyle kentte göreve başlayacak olan öğretmenleri makamında kabul etti.

Koca, milli eğitim ailesinin yeni eğitim neferlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Öğretmenlerde ev sahipliğinden dolayı Koca'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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