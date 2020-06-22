Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Koca, göreve başlayan öğretmenleri kabul etti
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, bugün itibariyle kentte göreve başlayacak olan öğretmenleri makamında kabul etti.
22.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:21
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, bugün itibariyle kentte göreve başlayacak olan öğretmenleri makamında kabul etti.
Koca, milli eğitim ailesinin yeni eğitim neferlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
Öğretmenlerde ev sahipliğinden dolayı Koca'ya teşekkür etti.
Kaynak: AA