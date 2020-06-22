Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Koca, göreve başlayan öğretmenleri kabul etti Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, bugün itibariyle kentte göreve başlayacak olan öğretmenleri makamında kabul etti.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, bugün itibariyle kentte göreve başlayacak olan öğretmenleri makamında kabul etti. Koca, milli eğitim ailesinin yeni eğitim neferlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Öğretmenlerde ev sahipliğinden dolayı Koca'ya teşekkür etti. Kaynak: AA