Mersin İl Koordinasyon Kurulu, Vali Su Başkanlığında Toplandı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 2018 yılında Mersin'de 353 projenin yürütülmekte olduğunu, bu projelerin toplam tutarının yaklaşık 12 milyar 666 milyon TL olduğunu söyledi.

Mersin İl Koordinasyon Kurulu 2018 Yılı İkinci Toplantısı, Vali Su başkanlığında toplandı. Toplantıya Vali Su'nun yanı sıra vali yardımcıları, kaymakamlar, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye başkanlıklarının temsilcileri, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge ve il müdürleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

"Yatırımların etkin, verimli ve rasyonel bir şekilde sürdürülmesini amaçlıyoruz"

Toplantıda yaptığı konuşmada, 2018 yılı il koordinasyon kurulu toplantılarının bugün ikincisinin gerçekleştirildiğini ve bu çerçevede yatırımların etkin, verimli ve rasyonel bir şekilde sürdürülmesinin amaçlandığını belirten Vali Su, 2018 yılında Mersin'de 353 projenin yürütülmekte olduğunu, bu projelerin toplam tutarının yaklaşık 12 milyar 666 milyon TL olduğunu söyledi. Programda yer alan 353 projenin 23'ünün bitirildiğini ifade eden Vali Su, 228 projenin devam etmekte olduğunu, 62'sinin ihale aşamasında olduğunu ve 40 tanesinin ise hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan projeler için ilgililere teşekkür eden Vali Su, devam eden ve hayata geçirilmesi için ön çalışmaları süren diğer projelerin de en kısa sürede hizmete sunulması için tüm yetkililer tarafından aralıksız takip edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Su'nun yaptığı konuşmanın ardından yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması ile katılanların soru ve görüşlerinin alınmasının ardından sona erdi. - MERSİN