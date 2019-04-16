Mersin İl Jandarma Komutanı Uçar'dan Başkan Dinçer'e Ziyaret

Mersin İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Basri Uçar, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer'e iade-i ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanı Uçar, samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, mahallenin bakkal amcası, sıcak dost eli esnaf ve sanatkarların Mersin'deki zirve kuruluşu Mersin ESOB'un Başkanı Dinçer'e iade-i ziyarette bulunduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dinçer de teşkilatın yapılanması hakkında Jandarma Albay Uçar'a bilgi verdi. Dinçer, "Bünyesinde kurulu 70 meslek odası ve 65 bin üyesiyle kentimizin en büyük meslek kuruluşu olarak Çamlıyayla'dan Anamur'a, Silifke'den Gülnar ve Mut'a kadar çok geniş bir coğrafyada esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet vermekteyiz" dedi.

Kurum olarak üyelerin hak ve menfaatlerinin korunması, birlik beraberliğinin sağlanması, yerelde ve genelde çözüm bekleyen sorunlara katkı sunma amaçlı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Dinçer, "Esnaf ve sanatkarlarımızın sorun ve çözüm önerilerinin yanı sıra mesleki eğitimin gelişimi, gelişen teknolojiye ayak uyumu, güvenlik gibi konularda da ilimizdeki kurum ve kuruluş temsilcileriyle ikili ilişkilerimizi daima üst düzeyde tutuyoruz. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin asayişle ilgili silahlı gücü Jandarma Komutanlığı ile de sürekli iç içeyiz. Sizden önceki komutanlarımızla da sürekli olarak diyalog halindeyiz. Bu diyalogumuzu sizinle de sürdürme azmi ve gayretinde olacağız. Teşkilatımıza gerçekleştirmiş olduğunuz bu nazik ziyaretlerinizden dolayı sizlere kurumum adına teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA