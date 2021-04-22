Mersin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Su başkanlığında toplandı
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Mersin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Su başkanlığında toplandı

Mersin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Su başkanlığında toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Mersin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Sahil Valilik Toplantı Salonunda zoom platformu üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen toplantıya il müdürleri, oda ve birlik başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile akademisyenler katıldı. Toplantıda konuşan Vali Su, istihdamın önemine vurgu yaparak, istihdam konusunda Mersin'de önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini söyledi. Su, "Hükümetimiz, pandemi sebebiyle oluşan olumsuzluklara rağmen istihdamın devamı için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyor. Bir taraftan pandemi ile ilgili tedbirleri uygularken diğer yandan da üretim zincirinin devamı için gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Toplantıda alınan kararların ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - MERSİN

Mersin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Su başkanlığında toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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