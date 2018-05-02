Mersin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Vali Su Başkanlığında Toplandı

Mersin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Su, istihdam ve mesleki eğitimin önemini belirterek, meslek edindirme kursları ve eğitim programları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bu programlardan faydalananların, program sonrasında da takip edilmesi ve sonuçlarının iyi bir şekilde değerlendirilerek sonuç odaklı çalışılması gerektiğinin altını çizen Vali Su, toplantıda alınacak kararların Mersin ve ülke için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Vali Su'nun konuşmasının ardından İŞKUR İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı sunumla devam eden toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

Toplantıya, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, il müdürleri, Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova Kalkınma Ajansı yetkilileri, dernek başkanları, oda, sendika ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile akademisyenler katıldı. - MERSİN