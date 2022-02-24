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Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü istişare toplantısı Anamur'da yapıldı

AA, İbrahim Polat - Güncel
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Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü istişare toplantısı Anamur'da yapıldı

Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğünce organize edilen istişare toplantısı, Anamur'da gerçekleştirildi.

MERSİN (AA) - Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğünce organize edilen istişare toplantısı, Anamur'da gerçekleştirildi.

Anamur Belediyesi'nin toplantı salonunda düzenlenen programa, Kaymakama Bilal Bozdemir, mülki idare amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Faaliyetlere ilişkin sinevizyon gösteriminin gerçekleştirildiği toplantıda, kentte yaşayan yabancı uyruklularla ilgili bilgilendirme yapıldı.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Anamur Belediyesi, Bilal Bozdemir, Mersin, GÖÇ, Güncel, Haberler

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