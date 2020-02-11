Mersin İl Emniyet Müdürü Şahne, basınla buluştu

11.02.2020 12:56 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:56

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, kentin daha yaşanılabilir, güzel ve nezih olması için çalıştıklarını söyledi.

Şahne, Polisevi'nde düzenlenen basınla buluşma toplantısında, son 3 yılda kentte büyük bir gelişim ve dönüşümün görüldüğünü kaydetti.

Gazetecilerin yazdıklarını her zaman ciddiye aldıklarını ifade eden Şahne, "Şehrimizin daha yaşanılabilir, güzel, nezih bir kent olması için hep birlikte mücadele ediyoruz. Biz, elimizden geldiğince şehrin huzur ve güvenliğini bozan insanlarla mücadele ederken, sizin bize gösterdiğiniz, işaret ettiğiniz hedefleri de gözardı etmedik." diye konuştu.

Şahne, kentteki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve periyodik toplantılarla değerlendirmeler yaptıklarını belirterek, geri dönüşler için sık sık esnafla ve vatandaşla iletişim kurduklarını anlattı.

Kentte dile getirilen en büyük sıkıntıların başınta trafik konusunun geldiğini işaret eden Şahne, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz dönemde ciddi anlamda uyuşturucu, terör konularıyla ilgili şikayetler alırken bugün Allah'a şükür bu iki konu ilk 10 problem arasında gözükmüyor. Polisin ilgilenmesi gerektiği bir konu da trafik. Trafikle ilgili de elimizden gelen tüm tedbirleri almaya çalışıyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile de sürekli istişare halindeyiz. Aksaklık ve eksiklikleri aktarıyoruz. Önümüzdeki 5-6 aylık süreçte farklı uygulamalar, çalışmalar olacak. Asayiş olayları yönünde ilimiz, son 3 yılda periyodik olarak ciddi bir düşüş içerisinde. Narkotik olaylarının aydınlatılmasında Türkiye'nin en iyisiyiz."

İl Emniyet Müdürü Şahne, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA