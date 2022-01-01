Balıkesir'den kasım ayında 56 milyon 300 bin dolarlık ihracat yapıldı

BALIKESİR (İHA) - TÜİK, kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Balıkesir'in ihracatının yüzde 13,2 artarak 56 milyon 300 bin dolar, ithalatınınsa yüzde 170.9 artarak 61 milyon 800 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de kasım ayında ihracat yüzde 33,7, ithalat ise yüzde 27,3 arttı. Balıkesir'de ihracat yüzde 13,2 artarak 56 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale'de kasım ayında ihracat yüzde 6 artarak 16 milyon 800 bin dolar, ithalat yüzde 69 artarak 9 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat, kasım ayında bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 33,7 artarak 26 milyar 506 milyon dolar, ithalat yüzde 27,3 artarak 26 milyar 908 milyon dolar olarak gerçekleşti. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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