Mersin ihracatında dikkat çeken artış; yüzde 43,4
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin ihracatında dikkat çeken artış; yüzde 43,4

Mersin ihracatında dikkat çeken artış; yüzde 43,4
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MERSİN (İHA) – Mersin'in ihracatında mart ayında dikkat çeken artış yaşandı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in ihracatında mart ayında dikkat çeken artış yaşandı. Mart ayında Mersin'de ihracat yüzde 43,4 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, TÜİK ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici Dış Ticaret İstatistikleri Mart 2021 sonuçlarını değerlendirdi.

Mart ayında 333 milyon dolar ihracat

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin'in mart ayı ihracat ve ithalat verileri paylaşıldı. Buna göre, Mersin'in ihracatı Mart 2021'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,4 artarak 333 milyon 176 bin dolar olarak gerçekleşti. 2021 Ocak ayında 266 milyon 665 bin dolar, şubat ayında ise 379 milyon 270 bin dolar ihracat gerçekleştiren Mersin'in ilk üç aylık toplam ihracatı da 979 milyon 111 bin dolara yükseldi.

Mersin'in ithalatı ise mart ayında yüzde 2,4 artarak 273 milyon dolar oldu. Kentin üç aylık toplam ithalatı da 777 milyon 163 bin dolar olarak gerçekleşti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı
Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı
Güne yükselişle başlayan dolar 8,24'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,24'ten işlem görüyor
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Engin Altay Adnan Menderes Fahrettin Altun
Magazin Ebru Gündeş Özcan Deniz Hülya Avşar Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Alkol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin ihracatında dikkat çeken artış; yüzde 43,4 - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 14:02:58. #1.15#

title