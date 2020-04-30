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Mersin ihracatı mart ayında yüzde 4,8 azaldı

MERSİN (İHA) – Mersin ihracatı, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 oranında azalarak 242 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mersin ihracatı mart ayında yüzde 4,8 azaldı
30.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:37

MERSİN (İHA) – Mersin ihracatı, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 oranında azalarak 242 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mersin, bu verilerle ihracatta 8'inci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adana Bölge Müdürlüğü, TÜİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici Dış Ticaret İstatistikleri Mart 2020 sonuçlarını değerlendirdi. TÜİK Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ihracatın Mart 2020'de, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 13 milyar 422 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 3,1 artarak 18 milyar 813 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Mersin ihracatı martta 242 milyon dolara geriledi

TÜİK verileri, Mersin'de mart ayında ihracatın azaldığını, ithalatın ise arttığını ortaya koydu. Buna göre, Mersin, bu yılın mart ayında 242 milyon 525 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yüzde 4,8 azalma olurken, Mersin'in ihracatının son üç ayda da düşüş trendinde olduğu görüldü. Mersin'de Ocak 2020'de 291 milyon 171 bin dolarlık ihracat yapılırken, bu rakam şubat ayında 278 milyon 957 bin dolara geriledi. Mart ayında ise ihracat bir önceki aya göre 36 milyon 432 bin dolar daha düşüş gösterdi. Mersin'in bu yılın ilk 3 ayındaki toplam ihracat tutarı da 812 milyon 654 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu verilerle Mersin ihracatta 8'inci sırada yer aldı.

İthalatta yüzde 12,7'lik artış

Öte yandan, Mersin'in ihracatı düşerken ithalatında ise belirgin bir artış kaydedildi. TÜİK verilerine göre, Mersin'de ithalat Mart 2020'de, 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 12,7 artarak 227 milyon 927 bin dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında 259 milyon 173 bin dolar, şubat ayında 218 bin 752 bin dolar ithalat yapan Mersin'in son 3 aylık ithalat toplamı ise 705 milyon 852 bin dolar oldu. Mersin, ithalatta 9'uncu sırada yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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