Mersin iftar saati: 25 Nisan 2020 Cumartesi Mersin İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Mersin, Haber

Mersin iftar saati: 25 Nisan 2020 Cumartesi Mersin İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Mersin'de iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 2. gününde Mersin iftar saati sorgulanmaya başladı. Mersin'de yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 25 Nisan Cumartesi günü Mersin iftar saati kaç? Mersin iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Mersin iftar saatleri…

25.04.2020 02:00 | Son Güncelleme: 25.04.2020 02:00
Mersin iftar saati: 25 Nisan 2020 Cumartesi Mersin İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Ramazan ayının ikinci günü nedeniyle Mersin halkı, imsak vakti 04:20'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Mersin iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 25 Nisan Cumartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Mersin iftar saati kaçta? İşte, Mersin iftar vakti:

25 Nisan Cumartesi günü Mersin iftar saati: 19:32

2020 Ramazan imsakiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

RAMAZAN'DA ŞİŞKİNLİĞİ ENGELLEYEN PÜF NOKTALAR

Orucunuzu açtıktan sonra yemeğe çorba ya da sulu bir yemekle devam edin. Aşırı baharatlı ya da çok yağlı yemeklerden uzak durun. İftarda birden yemeğe yüklenmeyin. Yemekten hemen sonra uyumayın.Yarım saat hafif tempoda yürüyüş yapın ve bol bol su tüketin.

Doymak için yemeyin. Yeterli yemeği yediğinizi düşünüyorsanız sofradan kalkın. 8 dakika içinde beyninize tokluk sinyalleri girecek, doyduğunuzu hissedeceksiniz. Yemek sonrası abur cubur tarzı sahurda acıkmanızı engelleyen gıdalar tüketmeyin. Hamur işlerini mümkün olduğu kadar az tüketin. Yemeği yavaş yavaş ve lokmaları iyice çiğneyerek yiyin. Hastalık ve ilaç kullanımı söz konusu olduğunda isedoktora başvurulmalıdır.

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