Mersin iftar saati: 20 Mayıs 2020 Çarşamba Mersin İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Mersin iftar saati: 20 Mayıs 2020 Çarşamba Mersin İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Mersin'de iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 27. gününde Mersin iftar saati sorgulanmaya başladı. Mersin'de yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 20 Mayıs Çarşamba günü Mersin iftar saati kaç? Mersin iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Mersin iftar saatleri…

Mersin iftar saati: 20 Mayıs 2020 Çarşamba Mersin İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
20.05.2020 01:01 | Son Güncelleme: 20.05.2020 01:01

Ramazan ayının yirmi yedinci günü nedeniyle Mersin halkı, imsak vakti 03:46'da sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Mersin iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 20 Mayıs Çarşamba günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Mersin iftar saati kaçta? İşte, Mersin iftar vakti:

20 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ İFTAR SAATİ: 19:53

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

CUMA GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür. Resul-i Ekrem (s.a.s.), "Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa, bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir." (Ebû Dâvûd, Savm, 50) buyurmuştur. Cuma günü kazaya kalan farz veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur. Oruç tutmak için özellikle Cuma gününü seçmenin mekruh oluşu bu günün müslümanların haftalık bayram günü kabul edilmesindendir.

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