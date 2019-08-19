Mersin için sağanak uyarısı

19.08.2019 17:29

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Mersin merkez ile Gülnar ilçesinde, gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden radardan alınan veriler doğrultusunda yapılan uyarıda, metrekareye 21- 50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği belirtildi. Meteoroloji'nin uyarısında; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.



Kaynak: DHA