Mersin için sağanak uyarısı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Mersin merkez ile Gülnar ilçesinde, gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Mersin merkez ile Gülnar ilçesinde, gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden radardan alınan veriler doğrultusunda yapılan uyarıda, metrekareye 21- 50 kilogram yağış düşmesinin beklendiği belirtildi. Meteoroloji'nin uyarısında; ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.