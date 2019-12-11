Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

11.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:06

Mersin'de yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın Mersin'de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: AA