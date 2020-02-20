"Mersin'i marka kent yapacağız"

20.02.2020 05:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 05:06

Göreve gelir gelmez ilk icraatı tasarruf önlemleri olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, "Mersin yatırımların kenti olacak, gelişecek, büyüyecek, daha modern, çağdaş bir kent haline gelecek. Çalışan, üreten, vizyon ortaya koyan bir belediye olacağız" dedi.