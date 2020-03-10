MERSİN Hırsızlık şebekesi çökertildi Hırsızlık şebekesi çökertildiMERSİN'in Erdemli ilçesinde aralarında bir de kadının bulunduğu 4 kişilik hırsızlık şebekesi gözaltına alındı.

Hırsızlık şebekesi çökertildi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde aralarında bir de kadının bulunduğu 4 kişilik hırsızlık şebekesi gözaltına alındı.

Erdemli ilçesinde son zamanlarda meydana gelen hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme olayların aydınlatılması amacıyla Jandarma Suç Araştırma Timleri harekete geçiti. Ekipler yaptıkları çalışmada, Aydınlar ve Sarıkaya mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının organize bir şekilde yapıldığını belirlenmesi üzerine olaylara karışan 4 şüpheli ile hırsızlıkta kullanılan kamyonet ile birlikte yakaladı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama ve el koyma kararına istinaden şüphelilerin araçlarında ve evlerinde zamanlı yapılan aramada çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin alınan ifadelerinde 8 faali meçhul olay aydınlatılarak bir suç örgütü olarak hırsızlığı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

İfadelerinin alınmasının ardından mahkemeye çıkartılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA