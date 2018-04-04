Mersin Hep Birlikte Kitap Okudular Hd

Hep birlikte kitap okudular

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde yüzlerce kişi birlikte kitap okudu.

Kaymakamlık tarafından kitap okuma alışkanlığı için farkındalık oluşturmaya amaçlayan etkinlik Halk Eğitim Müdürlüğü önünde başladı. Yüzlerce kişi kitap okuyarak yaklaşık bir kilometre boyunca insan zinciri oluşturdu. Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sona eren etkinlik süresince bölgede araç geçişine izin verilmedi. Türkiye genelinde yapılan istatistiklerde, Bozyazı'nın okuma yazma oranının yüksek ilçeler arasında olduğunu kaydeden Kaymakam Hayatı Taştan, "Biz büyükler olarak çocuklara örnek olduk ve kitap okuduk.Farkındalık adına çok yayrlı bir etkinlik oldu" dedi.

Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.