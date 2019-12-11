Mersin hem muhtar hem antrenör

11.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:49

Hem muhtar hem antrenör

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi muhtarı futbol antrenörü Aziz Filiz (55) haftaiçi mahalle sakinlerine hizmet veriyor, haftasonu ise 100 çocuğa futbol eğitimi veriyor. Çocukları kötü alışkanlıklardan ve internet bağımlılığından uzak tutmaya çalışan muhtar Filiz, sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor.

Yaklaşık 8 bin nüfuslu Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde göreve seçilmeden vatandaşlara, 5 gün muhtarlık 2 gün antrenörlük yapmak için söz veren muhtar Aziz Filiz, sosyal sorumluluk projeleri başlattı. Göreve getirildikten sonra haftaiçi muhtarlık yapan, haftasonu ise mahalle sakinlerinin çocuklarına antrenörlük yapan Filiz, hayata geçirdiği sorumluluk projesi kapsamında çocukları kötü alışkanlıklardan ve internet bağımlılığından uzak tutmaya çalışıyor.

Muhtar seçilmesinin ardından ilçe kaymakamı tarafından bir antrenörün de mahallede görevlendirildiğini ve belirlikte çocuklara futbol eğitimlerine başladıklarını anlatan muhtar Filiz, Amacım mahalledeki çocuklar arasında arkadaşlık olgusunu geliştirmek. Eskiden mahallelerde çocuklar birbirini tanıyordu. Şimdi apartman hayatı nedeniyle çocuklar birbirini tanımıyor. Ben de bunu başarmak adına çocuklarımızı sahaya çekerek arkadaş olmalarını istedim. Bunu da başardığıma inanıyorum. İnşallah mahallemde arkadaşlık olgusu gelişecek. Aileler de birbirlerini tanıdı, arkadaş oldu. Ne kadar çocuğu spora yönlendirirsem, onları kötü alışkanlıklardan korumuş olurum. İyi bir çalışma içerisindeyiz. Mahalle sakinleri de bana destek veriyor. 2 kitap bitiren çocuklara da forma hediye ediyorum dedi.

SUÇ ORANINDA DÜŞÜŞ VAR

Projenin olumlu tepkilerini almaya da başladıklarını kaydeden Filiz, şunları söyledi

Kaymakam bey toplantı yaptı. Toplantıda, projenin ardından mahallede olayların azaldığını söyledi. Ben de bundan mutlu oluyorum. Çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. İnternete ayırdıkları zamanı burada spora ayırıyorlar. Bu da olayların azalmasına vesile oldu. Aileler, arkadaş oldu. Herhangi bir şeyde birbirlerine haber veriyorlar. Bu yönüyle de son derece huzurlu bir mahalle. Okuryazar oranı, eğitim seviyesi çok yüksek. Ben de ailelere bu konuda destek veriyorum. Çocuklarımız başka bir ilçeye gidip antrenman yapmasın, gelip kendi mahallesinde antrenman yapsın istiyorum. Çünkü başka yerde antrenman yaptıklarında birbirlerini bir daha görmüyorlar. Ama çocuklar buradan çıktıktan sonra sokakta, parkta, markette, okulda birbirlerini görüyorlar, sohbet ediyorlar. Bu da velilerden büyük destek gördü.

KULÜPLERE ÖNERİYOR

Hedefinin 5 yıl içerisinde en az 750 çocuğa ulaşmak olduğunu vurgulayan Filiz, Burada yetiştirdiğim çocukları yarışmacı kulüplere öneriyorum. Oralara yönlendiriyorum. Bu çalışmaları görev sürem boyunca sürdüreceğim. Önemli olan çocuklara bir şey verebilmek. Muhtarın yaptığı birçok iş artık e-devlet üzerinden yapılıyor. Muhtarlar bu işlerin dışında sosyal projeler üretmeli. Antrenör olmamdan dolayı mahallem şanslı. Bu işe gönül verdim. 25 yıldır bu işi yapıyorum. Mahalle sakinleri çocuklarını bana emanet etti. Ben de bu güveni boşa çıkartmamak için var gücümle çalışıyorum ifadesini kullandı.

Mahalle sakinleri de Aziz Filiz'e proje nedeni ile teşekkür ederek, çocuklarının proje sayesinde sokaktan kurtulduğunu, mahallede birbirlerini tanıyarak hareket edip, selamlaşmanın yanı sıra velilerin de bir araya gelerek komşuluk kültürünü daha çok yaşattığını söyledi.

Kaynak: DHA