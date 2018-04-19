Mersin Hdp'li Temelli Seçim Startını Mersin'den Verdi

Hdp'li Temelli seçim startını Mersin'den verdi

Mersin'e gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, seçim startını verdi.

Partililerle toplantıda buluşan Temelli, seçimlere 40 yıldır hazır olduklarını söyledi. Hükümetin ülkeyi kuşatma altında tuttuğunu savunan Temelli, Bunlar panik halinde, acze düşmüş bir durumda telaşla ne yapacaklarını bilmez bir şekilde 24 Haziran gününü seçim kararı aldılar. Sandılar ki bizi hazırlıksız yakalayacaklar. ya siz şaşkın mısınız, gafil misiniz Biz 40 yıldır hazırız. Yine bir haziran geldi. Hazır mısınız bir ders vermeye Bu sefer alacakları dersi bir daha hiç unutmayacaklar dedi. Hükümetin savaş politikalarıyla iktidarlarını devam ettirmeye çalıştıklarını öne süren Temelli şunları söyledi Bu savaş Kürtlere karşı, Kürt düşmanlığına dayalı bir savaş. İçeride ve dışarıda Kürde düşmanlık. Gelmiş Mersin'den Kürtlere kurt işareti yapıyor. Biz de Mersin'deyiz ve onlara zafer işareti yapıyoruz. Suriye'de devam eden savaşa rağmen, Suriye'nin tek huzurlu bölgesine gittiler, orayı da talan ettiler, yağmaladılar. Bunu, IŞİD artığı ÖSO ile yaptılar. Afrin'i yağmaladılar, talan ettiler, savaş siyasetini Afrin'e taşıdılar. Çünkü buradan beslenerek seçim kazanma hayalindeler. O kadar zor durumdalar ve acze düşmüşler ki, seçim tarihini bile belirlerken bile telaşa düşüyorlar. 24 Haziran'da sizi tarihin çöplüğüne süpüreceğiz. Şeker fabrikalarını neden satıyorsun Ekonomiye çok önemli katkı sağlayan fabrikalar. Fabrikaları sattığı parayı, şeker fabrikaları 1 yılda ekonomiye kazandırıyor. Ama dert farklı. şeker fabrikalarından elde edeceği parayla bu seçimi kazanma peşinde. Temelli açıklamasının ardından, esnaf ziyareti yaptı.