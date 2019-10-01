Mersin hayvan sahiplerine yüksekten atlama ve düşme uyarısı

01.10.2019 18:33

Mersin'de, kedi ve köpeklerin sıkça başına gelen yüksekten düşme-atlama vakaları konusunda hayvan sahiplerini uyaran veterinerler, gerekli önlemler alınmaması halinde düşme ve atlama vakalarının ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi Veterinerleri, son günlerce sıkça meydana gelen yüksekten düşme ve atlama vakaları üzerine hayvanseverlere uyarıda bulundu. Sıkça karşılaşılan yüksekten atlama vakalarına karşı hayvanseverlerin gerekli önlemleri almaları gerektiği konusunda uyarıda bulunan Veteriner İsmet Oğulcan Karakuş, Hayvanların rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için kısırlaştırılma ve file sistemleri şart. Böylece sıkça karşılaştığımız yüksekten atlama ve düşme vakalarının önüne geçilmesi mümkün dedi.

Yüksekten düşme ve atlama vakalarının en önemli sebebinin çiftleşme ve eş bulma içgüdüsü olduğunu ifade eden Veteriner Hekim Karakuş, havaların ısınmasıyla birlikte bu vakaların sayısında artış olduğunu belirterek, Özellikle kediler mevsimsel poliöstrik hayvanlar, bu demek oluyor ki havaların ısınması güneş ışığının artmasıyla birlikte seksüel siklus göstermeye başlıyorlar. Çiftleşme içgüdüleri artması ile beraber eş bulma güdüleri de harekete geçiyor. Atlamalar genellikle bu şekilde oluyor diye konuştu.

Yüksekten atlama ve düşme vakalarının en önemli sebebinin kısırlaştırma yapılmaması olduğuna dikkat çeken Karakuş, kısırlaştırma yapılmayan hayvanlar için ise evlere file sistemi kurulması gerektiğini söyledi. Karakuş, Bizim en büyük önlemimiz ve tavsiye ettiğimiz önlem kısırlaştırma. Kısırlaştırma ile seksüel siklusun önüne geçerek daha rahat bir hayat yaşamaları sağlanabilir. Kısırlaştırmayı uygun görmeyen vatandaşlarımız var. Onların da kapı ve pencerelerine mutlaka file sistemi yapmaları gerekiyor. File sistemi atlamaların önüne geçmekte önemli bir sistem. Yapılmadığı takdirde ciddi sonuçlar doğabilir ifadesini kullandı.

Gerekli önlemlerin alınmaması halinde meydana gelebilecek vakaların ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda da hayvan sahiplerini uyaran Karakuş, sözlerini şu şekilde sürdürdü

Atlamalar sonucunda genellikle damak yarıkları, omurgalarda mutlaka hasarlar şekilleniyor. İç kanamalar meydana geliyor. Yüksekten atlama vakalarının çoğu ciddi ve ağır yaralanmalarla geliyor. Biz Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü olarak sahipli hayvanlara bakamıyoruz. Ama yaralanan kedi ve köpeklerin tedavisini yaptıramayacak olan hayvan sahipleri de ne yazık ki buraya terk ediyorlar.

Kaynak: DHA