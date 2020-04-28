MERSİN Havalar ısındı, Mersinliler 'evde kal'madı
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MERSİN Havalar ısındı, Mersinliler 'evde kal'madı

Havalar ısındı, Mersinliler 'evde kal'madıKORONAVİRÜS önlemlerinin devam ettiği Mersin'de, havaların ısınmasıyla sokağa çıkanların sayısının arttığı görüldü.

MERSİN Havalar ısındı, Mersinliler 'evde kal'madı
28.04.2020 19:16 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:18

Havalar ısındı, Mersinliler 'evde kal'madı

KORONAVİRÜS önlemlerinin devam ettiği Mersin'de, havaların ısınmasıyla sokağa çıkanların sayısının arttığı görüldü. Sosyal mesafe kuralına uyulmazken, banka ve PTT şubeleri önünde de yoğunluk oluştu.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından yoğun önlemler alınan ve büyük şehirler arasında vaka sayısının en düşük olduğu kentlerden olan Mersin'de, havaların ısınmasıyla 'evde kal' çağrılarına uymayanların sokağa çıktığı görüldü.

EKİPLER SIK SIK UYARDI

Havaların ısınması ile birlikte sokağa çıkmaya başlayan vatandaşlar, uyarıları dikkate almamaya başladı. Vatandaşlar, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, kamu kurumları ve bankaların önünde yoğunluk oluşturdu. Merkez Akdeniz ilçesinde, vatandaşlar önlemleri hiçe saydı. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar, maske kullanımı da aksattı. Banka ve PTT önünde önlem alan polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sık sık uyardı.

MERSİN Havalar ısındı, Mersinliler 'evde kal'madı

Kaynak: DHA

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