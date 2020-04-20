Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Haberler
Osmaniye, Mersin, Hatay, Güncel

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

20.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:50
Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki gişelerde denetim yaptı.

Araç sürücülerinin seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, vatandaşlara Kovid-19 salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.

Şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı TAG Otoyolu'nda, sakinliğin hakim olduğu görüldü.

Mezitli Belediyesine bağlı ekipler de cadde, sokak, kaldırım ve vatandaşların ortak kullanım alanlarını sabunlu suyla yıkadı.

Yenişehir Belediyesi ekipleri esnafa hijyen paketi dağıttı, Toroslar Belediyesi de sokakları yıkadı.

Hatay ve Osmaniye

Hatay'da, Antakya Belediyesi ekipleri, Saraykent Mahallesi'ndeki semt pazarında maske dağıttı. Zabıtalar da sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunarak pazar girişlerinde vatandaşların ellerini dezenfekte etmesini istedi.

Reyhanlı ilçesinde belediye ekipleri, polis kontrol noktasında durdurulan araçlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Polisler ayrıca sokağa çıkma kısıtlamaları bulunun 20 yaş altı gençler ile 65 yaş ve üstü vatandaşlardan izinleri bulunmayanlara para cezası uyguladı.

Osmaniye Belediyesi tarafından sağlık çalışanları için hazırlanan ve üzerinde "Ne kadar alkışlasak az" yazılı kahve kupası ile paket kahveler, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve İlçe Emniyet Müdürü Hikmet Aydüz, semt pazarlarını denetledi. Arık ve beraberindekiler, pazar yerlerinde uygulanmaya başlanan kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti, vatandaşlara maske dağıttı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu Haberler
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haberler
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haberler
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
31 ilde 23 Nisan dahil 4 gün sokağa çıkma yasağı getirildi Haberler
31 ilde 23 Nisan dahil 4 gün sokağa çıkma yasağı getirildi
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini...
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Umutsuz değiliz
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti
Balkondan konser veren 19'luk gence polis sirenle eşlik etti
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Batuhan Karadeniz: PSV ve Ajax'ı reddedip Eskişehirspor'a gittim
Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi
Yasakları hiçe sayıp çocuğuyla dışarıda yakalanan baba, ceza yememek için polise direndi
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Ronaldo'nun kendisini karantinaya aldığı Madeira Adası'nda ilk koronavirüs vakası görüldü
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 370 liraya kadar geriledikten sonra tekrar yükselişe geçerek 378 liradan işlem görüyor
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Mehmet Görmez'in annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz
Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı
Hayırsever iş adamı memleketine gelip, kapı kapı dolaşarak yardım dağıttı
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuran sektörler belli oldu! Zirve yüzde 40 ile imalatın
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
Bugünden itibaren dört Avrupa ülkesi daha sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetiyor
Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi: Parası varsa gelip satın alsın
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 20 - 26 Nisan: Burçları bu hafta neler bekliyor?
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Haydar Baş Özlem Zengin Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ümit Besen Muazzez Ersoy Rafet El Roman
Spor Falcao Shane Larkin Ergin Ataman Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 20:46:51. #1.14#
title