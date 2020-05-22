MERSİN Haşereyle mücadelede lepistes balığı yöntemi Haşereyle mücadelede lepistes balığı yöntemiMERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, haşere ve sinekle mücadeleye karşı sulama havuzlarına lepistes balığı bıraktı.

Haşereyle mücadelede lepistes balığı yöntemi

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, haşere ve sinekle mücadeleye karşı sulama havuzlarına lepistes balığı bıraktı.

Büyükşehir Belediyesi, sulama havuzlarına bırakılacak lepistes balıklarının sivrisinek larvalarıyla beslenmesine dayanan biyolojik mücadeleyi hayata geçirdi. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan proje ile hem haşereyle mücadele ilaç kullanılmayacak hem de milyonlarca lira tasarruf edilecek. Büyükşehir Belediyesi, merkez Mezitli ilçesinde tarım alanlarının yoğun olarak yer aldığı Eskiköy Caddesi üzerinde bulunan sulama havuzuna lepistes balıklarını bırakarak projenin startını verdi.

Sulama havuzuna lepistes balıklarını bırakan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Geçtiğimiz yıl 4 ayrı sulama havuzunda bir yıl boyunca bu balıkları takip ettik. Gerçekten başarılı bir sonuç alındı. Balıkların sivrisinek larvalarını yediklerini, onunla beslendiklerini gördük ve hiçbir kimyasal kullanmadan orada sivrisinekle mücadelede başarılı olduk. Çünkü lepistes balıkları bu görevi yerine getirdi. Şimdi bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Kimyasal kullanıyoruz, çevreyi kirletiyoruz. Önemli bir emek kaybı, yüzlerce personelimizi bu konuda seferber etmişiz, yüzlerce aracımız yine sinekle mücadelede çalışıyor. Bütün bunları biyolojik savaş yöntemiyle önleyebileceğimizi düşünerek bir proje geliştirdik. Şu anda AB'den de bu konuda fon alıyoruz, onun çalışmaları var diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaklaşık 46 bin sulama havuzu olduğuna işaret eden Seçer, sivrisineğin de en çok durgun sularda, sulama havuzlarında ürediğini kaydetti. Seçer, Bir bardak suda 6 bin sivrisineğin ürediğini düşünürseniz, bu göletlerin bize verdiği zararı tasavvur edebilirsiniz.Bunları lepistes balıklarla yapacağımız biyolojik mücadelede disiplin altına alabiliriz diye düşünüyoruz. Birçok yönden de bize önemli katkılar sağlayacak. Milyonlarca lira değerinde kimyasal kullanmaktan ve çevreyi kirletmekten kurtulmuş olacağız dedi.

Kaynak: DHA