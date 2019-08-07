MERSİN Hasadına başlanan harnup, ekonomiye kazandırılıyor

07.08.2019 11:39

Hasadına başlanan harnup, ekonomiye kazandırılıyor

Mersin'in Silifke ilçesinde, bölgede keçiboynuzu olarak bilinen harnup hasadına başlanırken, pekmez ve unu yapılarak ekonomiye kazandırılıyor.

İlçenin kırsal kesimlerinde 300 dekar arazide üretimi yapılan, üreticiler tarafından ağaçlardan toplanıp çuvallara doldurulan harnup, bir süre depolarda saklandıktan sonra satışa sunuluyor. Pekmezi de yapılan keçiboynuzundan ilçede geçen yıl 1100 ton üretilirken, rekoltenin bu yıl 1400 ton olması hedefleniyor. Keçiboynuzu, özellikle ilçenin kırsal mahallelerinde hayvancılığın yanı sıra köylünün geçim kaynaklarından biri olarak ön plana çıkıyor. Keçiboynuzunun ağustos ayının ortalarında başlayan hasadı kasıma kadar sürüyor. Keçiboynuzu, kalitesine göre kilosu 2.5 ile 3 liradan alıcı buluyor.

Harnup üreticiliği yapan Hüseyin Kaya (64), 40 keçiboynuzu ağacıyla evinin geçimini sağladığını belirtirken, keçiboynuzunun kilosunu 2.5 ile 3 liradan satılmasını beklediklerini söyledi. Kendi ağaçlarında ürettikleri keçiboynuzlarının birinci sınıf olarak ayrılanların pekmez ve sofralık için kullanıldığını, ikinci sınıfların ise kozmetik ve yem sanayinde kullanılmak üzere fabrikalara gönderildiğini ifade eden Kaya, Mayıs ayı başında büyümeye başlamaktadır. Haziran ve Temmuz aylarında ise olgunlaşır. Bu meyve olgunlaştıktan sonra rengi yeşilden kahverengiye dönüşür. Olgunlaşan bu meyveler ise Ağustos ayında hasat edilir. Hasat, mevsim koşullarına göre değişkenlik gösterebilir ve Kasım-Aralık aylarına kadar devam edebilir dedi.

Harnup ve çekirdeğini una dönüştürerek yeni bir sektör oluşumu sağlayan Ümit Güven de, Annem ve babam zamanında çocuklar sağlıklı olsun diye pekmez yaparlardı. Fakat benim ilgimi çeken bir şey, çekirdeğin boşa gidiyor olması ve hayvanlara veriliyor olmasıydı. Araştırdık pahalı ve çok sağlıklı bir şey. Biz de bunu değerlendirmek için makine yapıp ayrıştırarak çekirdeğin ununu yapmaya başladık. Avrupa bunu gıda sektöründe kullanıyor. Dondurmada ya da salep yerine kullanılabilir. Pekmezi, şerbeti, keçiboynuzunun unu, çekirdeğinin ununu yaparak değerlendiriyoruz. Biz bunu yoktan var ettik ve boşa giden çekirdekten bir servet çıktı diye konuştu.

Kaynak: DHA