MERSİN GÜMÜŞ'TEN, 'DÜNYA TÜRK TARIM BİRLİĞİ' ÖNERİSİ

MERSİN'de, Anamur-Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Tarımda üretmek istiyorsak faiz oranlarını en azından eski haline getirilmeli, imkanlar biraz daha iyileştirilmeliyiz. Dünya Türk Tarım Birliği'ni emperyalist güçlere rağmen kurmalıyız dedi. Gümüş, Ziraat Bankası'nca çiftçilere verilen düşük faizli kredilerde faiz oranlarının yükseltilmesini ve uygulanan tarım politikalarını değerlendirdi. Üreticilerin faiz oranları nedeni ile endişeli olduğunu belirten Gümüş, Seralarda kullanılan bakım kredisi ödemeleri 2 yıldan 1 yıla indirildi. Dönüm başına bakım kredileri ise 12 binden 9 bin TL'ye, 9 binden 7 bin 200 TL'ye, son olarak da 6 bin 300 TL'ye indirildi. Üreticiler seracılık finansmanı için yatırım kredilerini 7 yıla kadar birinci yıl faiz oranları 2.75'ten başlayıp, daha sonraki yıllarda 5.5 ile kullandı. Şimdi ise yatırım kredilerinde 1'inci yıl yüzde 4 ile başlayıp, devam eden yıllarda ise yüzde 8 ile devam ediyor. Bu durum karşısında üreticilerimiz zorlanıyor. Tarımda üretmek istiyorsak faiz oranlarını en azından eski haline getirilmeli, imkanları biraz daha iyileştirilmeliyiz diye konuştu.

Atılması gereken adımlar noktasında yetkililere çağrıda bulunan Gümüş, Tarım sorunlarını çözemeyen ülkelerin; turizm, sanayi, enerji teknolojisi sorunlarını çözmesi mümkün değildir. Tarlasında, bağında, bahçesinde tüm zor şartlara rağmen inadına üretim yapan çiftçilerimizi küstürmeyelim. Çiftcilerimiz tarımı bırakırsa 81 milyon insanımızın karnını kim doyuracak Ülkemize gelen 35-40 milyon turistin karnını kim doyuracak 5-6 milyon mültecinin karnını kim doyuracak Tarım politikamızı gözden geçirerek, tarıma ve çiftcilerimize hak ettiği degeri vermeli, Dünya Türk Tarım Birliği'ni emperyalist güçlere rağmen kurmalıyız ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA