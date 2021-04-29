Mersin GSK'de hedef alt yapıyı güçlendirmek
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Mersin GSK'de hedef alt yapıyı güçlendirmek

Mersin GSK'de hedef alt yapıyı güçlendirmek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Başkanı Özgür Timur, özellikle alt yapıya önem verdiklerini vurgulayarak, "Alt yapısı güçlü olmayan bir takımın uzun süre üst ligde kalması mümkün değildir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Başkanı Özgür Timur, özellikle alt yapıya önem verdiklerini vurgulayarak, "Alt yapısı güçlü olmayan bir takımın uzun süre üst ligde kalması mümkün değildir. O yüzden biz alt yapıyı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birinci lige çıkan 3 takımımızı da önümüzdeki yıl ligde tutup, alt yapıyı güçlendirdikten sonra süper lige çıkarmak istiyoruz" dedi.

Kulüple ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Özgür Timur, kulüp olarak 22 branşta sporcuları olduğunu söyledi. Şu anda faaliyet gösteren 4 tane üst düzey takımlarının olduğunu söyleyen Timur, "Bu takımlarımızın 3'ü şu anda birinci lige çıktı. Kız basketbol ve voleybol ile erkek basketbol takımımız seneye kentimizi 1. ligde temsil edecek. Diğer branşlarımızda da alt yapıda çalışmalarımız devam ediyor. Çok sayıda sporcumuz burada kendini geliştiriyor. Önümüzdeki yıl birinci lige çıkan takımlarımızı ligde tutmak istiyoruz. Çünkü bir sene daha birinci ligde oynayarak, alt yapıdan oyuncu yetiştirmek istiyoruz. Ondan sonraki yıllarda süper lige çıkmak istiyoruz. Burada alt yapımımız güçlendirip, süper lige çıktığımız zaman daha kaliteli, daha kendine güvenen bir takım oluşturmak istiyoruz. Alt yapı içinde tüm Mersin'de çalışmalarımız olacak. Mersin'de sporu artık bir yerlere taşımak istiyoruz. Kentimizi sporla da tanıtmak istiyoruz. Belediye Başkanımız Vahap Seçer'de bu konuda bize çok destek veriyor, teşekkür ederiz. Mersin'i spor kenti yapmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"Tüm kentin takımıyız"

Özellikle alt yapıya önem verdiklerini vurgulayan Timur, "Alt yapısı güçlü olmayan bir takımın uzun süre üst ligde kalması mümkün değildir. Eğer güçlü bir alt yapıya sahip olursak önümüzdeki yıllarda süper lige çıkma hedefindeyiz. Şu anda lisanslı olarak 850 sporcumuz var. Bizim 22 branşta kulübümüz var. Burada aileler çocuklarının yeteneklerine göre bizlere evlatlarını gönderebilirler. Biz aslında bütün çocukları spor yapmaya çağırıyoruz. Burada herkesin desteğine ihtiyacımız var. Biz belediye takımı olabiliriz ama tüm kentin takımıyız. Tüm Mersinlilerin desteğini bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Mersin GSK'de hedef alt yapıyı güçlendirmek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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