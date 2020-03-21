MERSİN Göçmen pelikanlar Erdemli sahilinde mola verdi Göçmen pelikanlar Erdemli sahilinde mola verdiBaharın müjdecisi olarak kabul edilen göç yolundaki pelikanlar, Mersin'in Erdemli sahilinde mola verdi.

Göçmen pelikanlar Erdemli sahilinde mola verdi

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen göç yolundaki pelikanlar, Mersin'in Erdemli sahilinde mola verdi.

Yüzlerce pelikan, güneyden göç ederek Türkiye'ye gelen kuşların rotası üzerinde bulunan Mersin'in Erdemli salihine indi. Göçmen kuşlar, baharın gelmesiyle uzun süren göçün ardından denizde mola verdi. Toplu halde zaman zaman kıyıya da yaklaşan yüzlerce pelikan, renkli görüntüler oluşturdu. Göç yolundaki pelikanların bir bölümü Türkiye'de yazı geçirmeyi tercih ederken, bazıları da Avrupa'ya yöneliyor.

Kaynak: DHA