MERSİN Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sıra bekleyenleri soydu

Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sıra bekleyenleri soydu

Mersin'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde kayıt yaptırmak için sıra bekleyen 4 kişinin yankesicilik yöntemi ile para ve cep telefonlarını çaldığı belirlenen A.A., tutuklandı.

Mersin'de farklı tarihlerde merkez Akdeniz ilçesindeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde sıra bekleyen H.A.'nın cep telefonu, A.S.'nin 8 bin 500 lirası, İ.K.'nın 7 bin lirası ve M.H. ise 5 bin doları çalındı. Şikayetler üzerine harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği 3 ekip oluşturarak bölgede bulunan 60 işyerinin güvenlik kameralarının görüntülerini tek tek inceledi. Görüntüyü inceleyen polis, zanlının kimliğini belirleyerek harekete geçerken Gaziantep'te yaşadığını belirledi. Yankesici A.A., ekipler tarafından yakalanarak Mersin'e getirilirken, son olayda çaldığı 5 bin dolardan 4 bin 150 dolarda emanet olarak bırakılan bir kuyumcudan alınarak sahibine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan A.A., çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İl Göç İdaresi önünde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerin de önünde sıra bekleyenlerin arkasında durarak, yaşanan izdihamdan faydalanarak ceplerindeki para ve telefonları alıp kayıplara karıştığı görüldü.

Kaynak: DHA