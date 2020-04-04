Mersin gişelerinde "yasak sakinliği"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 31 ilde giriş-çıkış yasağı kararının ardından Mersin gişelerinde sakinlik gözlendi.
04.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:39
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 31 ilde giriş-çıkış yasağı kararının ardından Mersin gişelerinde sakinlik gözlendi.
Mersin'in de aralarında bulunduğu 30'u büyükşehir 31 kente yürürlüğe koyulan giriş-çıkış yasağı uygulamasıyla kentte şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda yoğunluk azaldı.
Kaynak: AA