MERSİN 'GİRİTLİ KÖYÜ' RENKLENDİRİLDİ
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MERSİN 'GİRİTLİ KÖYÜ' RENKLENDİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetiştirdikleri çiçekleri, marangozhanede üretilen saksılara koyarak 'Giritli Köyü' olarak bilinen Akdeniz ilçesi Bağcılar İhsaniye Mahallesi'ni renklendirdi.

MERSİN Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetiştirdikleri çiçekleri, marangozhanede üretilen saksılara koyarak 'Giritli Köyü' olarak bilinen Akdeniz ilçesi Bağcılar İhsaniye Mahallesi'ni renklendirdi.

Büyükşehir Belediyesi, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Kısa süre önce Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ve beraberindeki 8 daire başkanı, Akdeniz ilçesi Bağcılar İhsaniye Mahallesi'ni ziyaret ederek mahallenin sorunlarını yerinde dinlemiş, vatandaşlardan gelen talepleri almıştı. Mahalle Muhtarı Yücel Şen'in daveti üzerine gerçekleştirilen ziyarette, 'Giritli Köyü' olarak da bilinen mahallede turizmi canlandırmanın yolları da konuşulmuştu. Ekipler kısa sürede harekete geçerek, bölgeye yapılacak hizmetlerin başlangıcını yaptı.

Park ve Bahçeler Dairesi'ne bağlı ekipler, Büyükşehir'in fidanlığında yer alan marangozhanede ürettikleri ahşap saksıları ve bankları Bağcılar İhsaniye Mahallesi'nde belirlenen noktalara yerleştirdi. Büyükşehir fidanlığında yetiştirilen rengarenk çiçekler, köyün ruhuna ve evlerin dış cephesine uygun olarak mavi ve beyaz renklere boyanan ahşap saksılara yerleştirildi. Köye huzur dolu bir hava katan maviliklere, alıyla moruyla çiçekler eşlik etti.

22 yıldır Giritli Köyü'nde yaşadığını ifade eden Eda Göl, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer köyümüz için çiçeklendirme yaptı. Bu bir ilk. Köyümüz renklenecek. Banklar getirildi, daha farklı şeyler de bekliyoruz. Hizmetini bizden esirgememesini istiyoruz. Teşekkür ediyorum" dedi.

Bağcılar İhsaniye Mahallesi sakinlerinden Hatice Yıldız, "Başkanımız'dan memnunuz, köyümüzle ilgileniyor. Gereken her şeyi yapıyor, sağ olsun" dedi.

Leyla Yalçın ise '32 yıldır burada yaşıyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, ekipleriyle köyümüzü güzelleştirmek, şenlendirmek için çiçek göndermiş. Teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bağcılar İhsaniye Mahalle Muhtarı Yücel Şen, 1898 yılında Girit Adası'ndan kaçarak gelenlerin köyü oluşturduğunu ve köyün başlıca geçim kaynağının tarım olduğunu söyledi. Şen, "Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarımız davetimiz üzerine geldi ve köydeki eksikliklerin yerinde tespiti için bir toplantı gerçekleştirdik. Bunun üzerine hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. Bu sayede sokak aralarına saksı çiçeklerimiz, banklarımız yerleştirildi. Akabinde daha farklı çalışmalarımız da olacak. Öncelikle Vahap Başkanım'a teşekkür ediyorum, daire başkanlarına da aynı şekilde" dedi.

Köyde turizmle ilgili çalışmalar olduğundan bahseden Şen, "Köyün geçim kaynağı tabii ki başta tarım. Zeytin, zeytinyağı yanı sıra vatandaşlar butik olarak kendi aileleri arasında atadan görme şarap, sirke haneye yetecek kadar yapılıyor. Tabi şimdi turizmle ilgili de gelişmeler oluyor. Mekanlar açılıyor. İstiyoruz ki herkes yapsın. Herkes butik bir şekilde kendi ürettiğini pazarlayabilsin" diye konuştu.

Park ve Bahçeler Dairesi'nde Rekreasyon Uzmanı olarak görev yapan Pınar Savrun, iyileştirme çalışmalarının diğer daire başkanlıklarıyla koordineli olarak devam edeceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Başkanımız Vahap Seçer ve Genel Sekreter Yardımcımız öncülüğünde daire başkanlarımız kentin muhtelif yerleşim yerlerinde ziyaretlerde bulunuyor. Buradaki eksiklikleri dinliyorlar, vatandaşlarımızdan talepler alıyorlar, muhtarlarla alanları geziyorlar ve iyileştirme programına gidiyorlar. Şu an iyileştirme programıyla Bağcılar İhsaniye Mahallesi'ndeyiz. Mahallemize, muhtarımızla belirlediğimiz noktalara saksılar, banklar koyduk. Bu iyileştirme programımız diğer daire başkanlıklarımızla birlikte devam edecek."

MERSİN 'GİRİTLİ KÖYÜ' RENKLENDİRİLDİ
MERSİN 'GİRİTLİ KÖYÜ' RENKLENDİRİLDİ
MERSİN 'GİRİTLİ KÖYÜ' RENKLENDİRİLDİ
MERSİN 'GİRİTLİ KÖYÜ' RENKLENDİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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